DOLAR
41,04 0%
EURO
47,79 0,15%
ALTIN
4.481,17 -0,18%
BITCOIN
4.608.760,1 -0,87%

Erdoğan: Bin Yıllık Varlığımızı Zaferlerle Taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bin yıllık varlığını zaferlerle süsleyeceklerini ve gelecek nesillere büyük, güçlü bir Türkiye bırakacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:48
Erdoğan: Bin Yıllık Varlığımızı Zaferlerle Taçlandıracağız

Erdoğan: Bin Yıllık Varlığımızı Zaferlerle Taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı'nın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarihsel köklerine ve gelecek vizyonuna ilişkin güçlü bir mesaj verdi.

"Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı, daha nice zaferle, nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız"

Erdoğan'ın sözleri, ülkenin istikrarı ve gelecek nesillere bırakılacak mirasın önemi üzerine vurgu yaptı. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi, konuşmanın merkezindeki vurgu olarak öne çıktı.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah'ı Kabul Etti
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
4
Ağrı'da 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri
5
Çardakcı ve Kendir, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde Konuştu
6
Erdoğan: Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırımla sanayide dönüm noktası
7
Şırnak'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi