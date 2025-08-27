Erdoğan: Bin Yıllık Varlığımızı Zaferlerle Taçlandıracağız

Cumhurbaşkanı'nın mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarihsel köklerine ve gelecek vizyonuna ilişkin güçlü bir mesaj verdi.

"Bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı, daha nice zaferle, nice destanla süsleyecek, gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakacağız"

Erdoğan'ın sözleri, ülkenin istikrarı ve gelecek nesillere bırakılacak mirasın önemi üzerine vurgu yaptı. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi, konuşmanın merkezindeki vurgu olarak öne çıktı.