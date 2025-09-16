Erdoğan: Bingazi'nin Onayı Türkiye-Trablus Deniz Yetki Anlaşması İçin Kazanım
Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingazi yönetiminin Türkiye-Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasının önemine dikkat çekti.
"Bingazi yönetiminin Türkiye-Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması uluslararası hukuk açısından büyük bir kazanım olacak" dedi.
Erdoğan'ın sözleri, anlaşmanın bölgesel hukuki çerçeve ve iş birliği açısından taşıdığı önemi vurguluyor.