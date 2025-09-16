Erdoğan: Bingazi'nin Onayı Türkiye-Trablus Deniz Yetki Anlaşması İçin Kazanım

Erdoğan, Bingazi yönetiminin Türkiye-Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasının uluslararası hukuk için büyük kazanım olacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:01
Erdoğan: Bingazi'nin Onayı Türkiye-Trablus Deniz Yetki Anlaşması İçin Kazanım

Erdoğan: Bingazi'nin Onayı Türkiye-Trablus Deniz Yetki Anlaşması İçin Kazanım

Cumhurbaşkanı'nın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingazi yönetiminin Türkiye-Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasının önemine dikkat çekti.

"Bingazi yönetiminin Türkiye-Trablus arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması uluslararası hukuk açısından büyük bir kazanım olacak" dedi.

Erdoğan'ın sözleri, anlaşmanın bölgesel hukuki çerçeve ve iş birliği açısından taşıdığı önemi vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
2
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
3
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
4
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
5
16 Ülkeden Ortak Çağrı: Küresel Sumud Filosu'nun Güvenliği Sağlanmalı
6
Özlem Zengin: AK Parti'nin Adana'da Türkiye Liderliği ve Gazze Vurgusu
7
Yozgat'ta Su Kuyusuna Düşen İnek İş Makinesiyle Kurtarıldı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa