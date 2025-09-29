Erdoğan: Bir Avuç Ülke Dışında Kimse İsrail ve Netanyahu ile Yan Yana Gelmek İstemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir avuç ülke dışında hemen hiç kimsenin İsrail ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek istemediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kamuoyundaki duruşa ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

"Bir avuç ülke dışında hemen hiç kimse İsrail'le ve Netanyahu hükümetiyle yan yana gelmek, fotoğraf vermek istemiyor" sözlerini aktaran Erdoğan, bu tespitle küresel eğilimlere dikkat çekti.

Erdoğan'ın ifadesi, İsrail ve Netanyahu hükümeti ile ilişkiler konusunda dünya genelinde yaygın bir uzaklaşma algısına işaret ediyor. Açıklama, ilgili tarafların uluslararası zemindeki konumuna dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Bu değerlendirme, dış politika ve diplomasi ekseninde atılacak adımlar bakımından takip edilecek önemli bir mesaj olarak öne çıkıyor.

