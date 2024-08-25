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Erdoğan Bitlis'te Yatırım Açılışlarında Konuştu: Yeni Dönem ve Umut Verici Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'teki açılış töreninde terörle mücadele ve bölgedeki yatırımlara vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 15:28
Erdoğan Bitlis'te Yatırım Açılışlarında Konuştu: Yeni Dönem ve Umut Verici Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te Yatırımları Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Kiler İplik Fabrikası'nın önünde düzenlenen Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Terör sopasıyla siyasetin dizayn edildiği, toplumun hizaya sokulduğu günler geride kalmıştır," dedi.

Yeni Projelerin Hayata Geçmesi

Erdoğan, geçen yıl Eren Holding tarafından kurulan iplik üretim tesisinin ikinci etabının hizmete girdiğini ve yıl sonuna kadar üçüncü etabın da devreye gireceğini belirtti: "Toplam 3 milyar 525 milyon liralık bu projenin Bitlis'e hayırlar getirmesini diliyorum."

Savunma Sanayisinde İlerleme

Ülkenin savunma sanayisindeki ilerlemelerine de değinen Erdoğan, yeni patlayıcı madde üretim tesisinin temelini attıklarını ifade etti. 1 milyar 525 milyon lira değerindeki bu yatırım, yaklaşık 1000 kişilik istihdam sağlayacak ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için mermiler üretilecektir.

Terörle Mücadelede Gelişmeler

Erdoğan, "Terörün karanlık gölgesi çekildikçe bölgelerimizdeki potansiyel gün yüzüne çıkıyor. Huzursuzluk yerini güvenliğe bırakıyor," diyerek terörle mücadelede kaydedilen ilerlemelere vurgu yaptı.

Yeni Türkiye Vizyonu

Konuşmasında, eski Türkiye'nin geride kaldığını bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Eski günleri özleyenlere asla eyvallah etmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, tek bir millet olarak geleceğimize yürüyeceğiz," ifadelerine yer verdi.

Eleştiriler ve Muhalefet Üzerine Değerlendirmeler

Erdoğan, muhalefeti sert bir dille eleştirerek, "Halktaki muhalefetin kaybolduğunun farkındayız. Onlar kendi çıkarları peşinde koşuyor," dedi ve milletin güvenini beklediklerini sözlerine ekledi.

Tören ve Katılımcılar

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli bakanlar ve siyasi partilerin liderleri katıldı. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Erdoğan, törenden sonra bir tesisi gezerek bilgi aldı ve küçük bir kız çocuğuyla ilgilendi.

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