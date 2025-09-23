Erdoğan BM 80. Genel Kurul'da: 'Dünya Beşten Büyüktür, Daha Adil Dünya İçin Kararlıyız'

Erdoğan BM 80. Genel Kurul'da: 'Dünya beşten büyüktür'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmada, uluslararası sistemde adalet ve reform vurgusu yaptı. Erdoğan, Türkiye'nin daha adil bir dünya hedefiyle mücadelesini sürdürme kararlılığını yineledi.

Bölgesel güvenlik ve Afrika'ya destek

Erdoğan, Afrika'daki Büyük Göller Bölgesi'ndeki istikrarsızlık ve çatışmalara dikkat çekerek, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki çatışmaların çözülmesi temennisini dile getirdi. Amerika'nın arabuluculuğu ve Katar'ın kolaylaştırıcılığında yürütülen çabaları samimiyetle desteklediklerini belirtti. Ayrıca Batı Afrika ve sahil havzasındaki artan terör faaliyetlerini endişeyle takip ettiklerini, tarihi bağların bulunduğu bölge halklarının huzur ve istikrarı için çabaların devam edeceğini vurguladı.

Asya, Latin Amerika ve dış politika yaklaşımı

Dış politikanın 360 derecelik bir yaklaşımla yürütüldüğünü belirten Erdoğan, Selçuklu kartalından ilham alan dış politika anlayışıyla Asya ülkeleriyle ilişkilerin stratejik önemine işaret etti. Yeniden Asya Girişimi kapsamında ASEAN ve diğer bölgesel kuruluşlarla angajmanın derinleştiğini, Latin Amerika ve Karayipler ile ilişkilerin ise ortaklık ve kazan-kazan yaklaşımıyla geliştirildiğini söyledi.

Ticaret, enerji ve altyapı yatırımları

Uluslararası ticaretteki korumacılık eğilimleri ve tedarik zinciri kırılmalarının dünya ekonomisinde değişimlere yol açtığını kaydeden Erdoğan, Dünya Ticaret Örgütü temelli kurallara dayalı ticaretin reformunu desteklediklerini bildirdi. Ucuz, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimin gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru Projesi ve Bakü-Tiflis-Kars Hattı gibi altyapılarla dünya ticaretine katkı sunduklarını ifade etti.

İklim hedefleri ve atık azaltma

2053 Net Sıfır Emisyon hedefi yönünde kararlılıkla ilerlediklerini söyleyen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin küresel farkındalık yarattığını, gelişmiş ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmesinin artık bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

Yapay zekâ, teknoloji ve çocuk hakları

Erdoğan, insanlığın yapay zekâ alanında olağanüstü bir sıçrama yaşadığını belirterek, bu teknolojilerin hiçbir toplumu mahrum bırakmayacak şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekti. Yapay zekânın bir tahakküm aracı değil, insanlığın lehine kullanılmasını savundu. Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı En Az Gelişmiş Ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'nın dijital uçurumu kapatmada kritik rol oynadığını, yakında imzaya açılacak olan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin küresel farkındalık yaratacağına inandıklarını söyledi.

Aile, toplumsal değerler ve hoşgörü

Geçen yıl dile getirdiği üzere aile kurumunun günümüzde ciddi tehdit altında olduğunu kaydeden Erdoğan, kadın ve erkekten oluşan aileyi savunmanın insanı, fıtratı, yaşamı ve geleceği savunmak anlamına geldiğini belirtti. Irkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığına karşı mücadelenin insanlık için zaruret haline geldiğini, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Sayın Moratinos'un BM Genel Sekreteri'nin İslamofobiyle Mücadele Özel Elçisi olarak atanmasının kıymetli olduğunu ifade etti.

BM reformu ve 'Dünya beşten büyüktür' mesajı

Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in kuruluş ruhuna dönmesi için atılacak adımların ortak sorumluluk olduğunu söyledi. Genel Sekreter Sayın Guterres'in başlattığı Birleşmiş Milletler 80 Girişimi'ne tam destek verdiklerini belirtti. Konuşmasında, "Biz, güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kurulana kadar 'Dünya beşten büyüktür' demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, görevinin sistemi terk etmek değil, onarmak ve yeniden işler hale getirmek olduğunu, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu ve Türkiye'nin bu mücadelesini sabırla sürdüreceğini vurguladı.

