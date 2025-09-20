Erdoğan BM Genel Kurulunda Gazze'yi Dünya Gündemine Taşıyacak

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 20 Eylül 2025

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulunda yine Filistin'in sesi olacak

(Zafer Fatih Beyaz/Ankara)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki BM Genel Kurulu'nda da daha önceki toplantılarda olduğu gibi Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekecek. Erdoğan, geçmiş konuşmalarında uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı, BM kürsüsünden sık sık Filistin konusunda çözümün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti olduğunu vurguladı.

2- Tarım üretimi ve su kaynakları kuraklık nedeniyle tehdit altında

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü) uyarıyor: "Özellikle Konya Ovası gibi tarımın kalbi sayılan bölgelerde toprak nemi yetersiz kaldı. Bu durum, buğday ve mısır gibi temel ürünlerde verim kaybına yol açarak üretimi düşürdü."

Prof. Dr. Kadıoğlu, acil önlem alınmaması halinde Türkiye'nin 2050'ye kadar su fakiri ülke olma riskiyle karşılaşabileceğine dikkat çekti: "Yeraltı suları tükeniyor, sulak alanlar kayboluyor. İç Anadolu gibi bölgeler çölleşme tehlikesiyle yüz yüze."

3- TEKNOFEST'te KOBİ'ler pazarın beklentilerini gözlemliyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/İstanbul)

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, TEKNOFEST'in KOBİ'lere sunduğu fırsatları vurguladı: "TEKNOFEST'te sergilenen projeler, KOSGEB'in destekleriyle, prototipten ticarileşmeye ve oradan da küresel rekabette yer alma imkanına sahip oluyor."

İbrahimcioğlu, ayrıca 2002'den bu yana yaklaşık 1 milyon 400 bin işletmeye 277 milyar lirayı aşkın destek ödendiğini belirtti.

4- Bilişim Vadisi, tarım teknolojileri için harekete geçti

(Zeynep Duyar/İstanbul)

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin güvenlik, tarım ve enerjide tam bağımsızlığı için tarım teknolojileri ve kümelenmelerin önemine işaret etti: "Biz Türkiye'nin sadece bir tarım ülkesi değil tarım teknolojileri ülkesi de olmasını arzu ediyoruz."

Tüzgen, geçen yıl düzenlenen insansız tarım araçları yarışmasının ardından bu yıl tarım teknolojileri yarışmaları düzenlediklerini ve İzmir Urla şubesinde bir tarım teknolojileri kümelenmesi oluşturduklarını aktardı.

5- Hava yolu gümrük beyanlarında dijital dönüşüm

(Seda Tolmaç/Ankara)

Havayolu Gümrük Beyan Sistemi ile uçakların yurt dışına gidiş ve gelişlerinde kağıt ortamda verilen beyan formu ve ekleri elektronik ortama aktarılıyor. Sistem pilot uygulama olarak Esenboğa ve Sabiha Gökçen gümrük müdürlüklerinde devreye alındı.

Uygulamanın öncelikle Antalya ve İstanbul havalimanlarında başlatılması, ardından ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

6- Kadın emeğini katma değere dönüştüren kooperatifler güçlendirilecek

(Seda Tolmaç/Ankara)

2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında, kadın, genç, yaşlı veya engelli bireylerin oluşturduğu sosyal kooperatiflerin sayısı artırılacak ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecek.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin katma değerli ürün üretmesi için özel çalışmalar yürütülecek.

7- Arıcılık sektörü katma değerli ürün desteği bekliyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu projelerinin arıcılık sektörüne aktarılmasının önemine işaret etti: "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun projeleri var, bu projeleri arıcılık sektörüne kanalize etmemiz gerekiyor."

Şahin, özellikle arı zehri gibi katma değerli ürünlerin üretimi, saklanması ve nakliyesine ilişkin düzenleme beklendiğini kaydetti.

8- Trafikte motosiklet gerçeği: Motokuryelerin görünmezlik sorunu

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

Motokuryeler trafikte görünür olmama sorununa dikkat çekiyor. Motokurye Hasan Hüseyin Aksoy şunları söyledi: "Trafikte görünmüyoruz, en büyük sorunumuz bu. Arabalar bizi sıkıştırıyor ve görmüyorlar."

Aksoy, bazı sürücülerin kurallara uymadığını belirtirken, kurallara uyan motokuryelerin de fark edilmesini istediklerini vurguladı.

9- İstinaftan kadın polis memurunu şehit eden sanığa ilişkin karar

(Büşra Alakoyun/İstanbul)

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı sırasında yakalanan Yunus Emre Geçti'nin, arbedede polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla şehit etmesi nedeniyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin davada kısmen bozma kararı verdi.

İstinaf dairenin kararı, yerel mahkemenin sanığa verdiği hapis cezalarını yerinde buldu ancak sanık hakkında "gece vakti nitelikli yağma" suçundan dava açılıp ana dava dosyasıyla birleştirilmesi gerektiğine hükmetti.

10- Kemik iliği bağışıyla lösemiyi yenip eğitimini tamamladı

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara)

Lösemiyle mücadelesini kemoterapi ve kemik iliği nakli sayesinde kazanan Mehmet Orkun Apaydın, yarıda bıraktığı eğitimini tamamladı ve yeni bir sayfa açtı. Apaydın, "Tedavim bitti, okuldan mezun oldum ve TED Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisansına başladım. Sağlığım gayet iyi, normal yaşamıma döndüm," dedi.

Bilkent Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Gülsüm Özet ise hastanın naklinin 1,5 yılında her şeyin çok iyi gittiğini ve hastanın hayata tekrar tutunduğunu belirtti.

11- İmitasyon takılar düğünlerin yeni tercihi oldu

(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

Altın kaplama, gerçeğinin birebir benzeri imitasyon takılara ilgi arttı. Gençler imitasyon ajda ve müjde bileziklerini, evlenecek çiftler ise klasik bileziklerin imitasyonlarını tercih ediyor.

Altın kaplama takı üreticisi Mehmet Yağıcı: "Gerçekleriyle birebir aynı, hiçbir şekilde ayırt edilemiyor. Ürünlerin içlerine 'demo' damgası bastığımız için içine bakılırsa belli oluyor, dışardan farkı anlaşılmıyor. Alanlar da genelde gelinler oluyor."

12- Yerli girişim çay atıklarından biyoplastik üretiyor

(Aylin Rana Aydın Kuş/İstanbul)

Girişimciler Ebru Baripoğlu ve Arda Kılınçkını, çay atıklarından biyoplastik üretimiyle çevreye katkı sağlamayı hedefliyor. Baripoğlu, "Biyomalzama üretmemizin ilk hedefi çevre, aynı zamanda regülasyonlara uygun bir malzeme geliştirmek," dedi.

Kılınçkını ise paketleme, otomotiv ve yan sanayi gibi alanlarda kullanılacak ürünlere adaptasyon çalıştıklarını aktardı.

13- Büyütech global hedeflerle yurt dışına açılıyor

(Mücahit Enes Sevinç-Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

Büyütech Kurucu Ortağı ve CEO'su Ömer Orkun Düztaş, 2021'den bu yana ekiplerini ve cirolarını büyük oranda büyüttüklerini söyledi: "Ekibimizi 10 kat, ciromuzu 40 kat büyüttük. Hatta bu yıl 80 kat büyütmüş olacağız ve büyümeye devam ediyoruz."

Düztaş, yeni yatırımlarla yurt dışına açılmayı ve hatta yurt dışında üretim hatları kurmayı planladıklarını, Büyütech'i global bir marka haline getireceklerini ifade etti.

14- Küresel piyasalarda gözler Powell'ın konuşması ve ABD büyüme verisinde

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

Küresel pay piyasaları, Fed'in faiz indirimi beklentileriyle pozitif başlamıştı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günü yaptığı konuşmada enflasyon ile istihdama yönelik risklerin sürdüğüne işaret etmesi yatırımcıları temkinli hale getirdi.

Para piyasalarında 2026 yılına ilişkin ilave gevşeme beklentileri korunuyor; piyasalarda bankanın gelecek yılda da toplam 3 faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.

