Erdoğan: BOTAŞ 2003'te 5'ten 34 ülkeye doğal gaz ağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BOTAŞ'ın doğal gaz tedarik ağının 2003'ten bu yana 5 ülkeden 34 ülkeye çıktığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:56
Erdoğan: BOTAŞ 2003'te 5'ten 34 ülkeye doğal gaz ağı

Erdoğan: BOTAŞ 2003'te 5'ten 34 ülkeye doğal gaz ağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki gelişimine dair çarpıcı bir değerlendirme paylaştı.

"2003 yılında doğal gaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı sadece 5'ti. Bugün BOTAŞ 34 ülke ile doğal gaz ithalat ve ihracatı gerçekleştiriyor."

Erdoğan'ın sözleri, BOTAŞ'ın tedarik ağındaki genişlemeye dikkat çekerken, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme yönündeki adımlarını öne çıkardı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması
2
Denizli'de silahlı saldırıda 1 ölü, 2 yaralı
3
Ankara Keçiören'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — 2 Zanlı Yakalandı
4
Erdoğan: Akkuyu'nun Yanı Sıra Yeni Nükleer Santral Projeleri İçin Görüşmeler Sürüyor
5
Adana'da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Gana'da M Çiçeği Salgınına Karşı 20 Bin Doz Aşı Kampanyası

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza