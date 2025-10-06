Erdoğan: BOTAŞ 2003'te 5'ten 34 ülkeye doğal gaz ağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki gelişimine dair çarpıcı bir değerlendirme paylaştı.

"2003 yılında doğal gaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı sadece 5'ti. Bugün BOTAŞ 34 ülke ile doğal gaz ithalat ve ihracatı gerçekleştiriyor."

Erdoğan'ın sözleri, BOTAŞ'ın tedarik ağındaki genişlemeye dikkat çekerken, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirme yönündeki adımlarını öne çıkardı.