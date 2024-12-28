Erdoğan, Bursa'da Ekonomik Reformları ve Sosyal Konut Projelerini Açıkladı

Erdoğan, Bursa'daki AK Parti İl Kongresi'nde Ekonomi Hedeflerini Belirtti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi programlarının temel amacının, sabit gelirliler başta olmak üzere milletin yaşadığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmek olduğunu vurguladı.

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