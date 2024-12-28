Erdoğan, Bursa'da Ekonomik Reformları ve Sosyal Konut Projelerini Açıkladı

Erdoğan, Bursa'daki AK Parti İl Kongresi'nde Ekonomi Hedeflerini Belirtti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi programlarının temel amacının, sabit gelirliler başta olmak üzere milletin yaşadığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmek olduğunu vurguladı.
Hizmet ve Eser Siyaseti
Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede Erdoğan, AK Parti olarak şeffaf ve dürüst siyaset Günübirlik hesapların geçmişte millete zaman ve kaynak kaybettirdiğine dikkat çeken Erdoğan, “Benden sonrası tufan” anlayışıyla hareket edenlerin telafisi yıllar sürecek ağır bedeller bıraktığını dile getirdi. Erdoğan, AK Parti’nin 2002 yılından bu yana mevcut ucuz siyaset tarzına karşı durarak, millete bedel ödetmeme anlayışını sürdürdüklerini kaydetti. “Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin asırlık sorunlarına çözüm yolları geliştirdiklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığı probleminin çözümünde enflasyonu düşürme hedefinin öncelikli olduğunu ve fahiş fiyat artışlarına karşı milletin boykot etme kültürünü geliştirmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, 2024 yılında konut ve kira fiyatlarının enflasyona etkisinin önemli olacağını ifade ederek, deprem bölgelerindeki inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından sosyal konut seferberliğine başlayacaklarını açıkladı. “Sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız.” diyen Erdoğan, yeni yuva kuran gençlere yönelik çalışmaların da başlatılacağını duyurdu. Başkan Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal stratejilerindeki değişimlere dair umut verici sinyaller verdi.
Günübirlik Hesapların Bedeli
Siyaset Kurumuna Güvenin Yeniden Tesisi
Fahiş Fiyat Artışlarına Karşı Boykot Çağrısı
Sosyal Konut Seferberliği Planı
Günübirlik hesapların geçmişte millete zaman ve kaynak kaybettirdiğine dikkat çeken Erdoğan, “Benden sonrası tufan” anlayışıyla hareket edenlerin telafisi yıllar sürecek ağır bedeller bıraktığını dile getirdi.
Erdoğan, AK Parti’nin 2002 yılından bu yana mevcut ucuz siyaset tarzına karşı durarak, millete bedel ödetmeme anlayışını sürdürdüklerini kaydetti. “Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin asırlık sorunlarına çözüm yolları geliştirdiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığı probleminin çözümünde enflasyonu düşürme hedefinin öncelikli olduğunu ve fahiş fiyat artışlarına karşı milletin boykot etme kültürünü geliştirmesi gerektiğini belirtti.
Erdoğan, 2024 yılında konut ve kira fiyatlarının enflasyona etkisinin önemli olacağını ifade ederek, deprem bölgelerindeki inşaat faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından sosyal konut seferberliğine başlayacaklarını açıkladı. “Sabit gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız.” diyen Erdoğan, yeni yuva kuran gençlere yönelik çalışmaların da başlatılacağını duyurdu.
Başkan Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal stratejilerindeki değişimlere dair umut verici sinyaller verdi.