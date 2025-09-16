Erdoğan: CHP kurultay davasında AK Parti yok

Cumhurbaşkanı'ndan dava açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmesinde CHP kurultay davasına dair net bir ifade kullandı.

Erdoğan'ın sözleri: "(CHP kurultay davası) Biz bu davanın hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar"

Erdoğan, açıklamasında AK Parti'nin davanın hiçbir aşamasında yer almadığını belirterek, sürecin taraflarının CHP içinde hareket ettiğini ifade etti.