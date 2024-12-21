Erdoğan: CHP, Millilikten Uzaklaşıyor ve Küresel Güçlerin Aparatı Haline Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Muğla 8. Olağan Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP'nin uluslararası alanda kendi ülkesinin menfaatlerini göz ardı ederek başkalarının yanında yer aldığını söyleyen Erdoğan, bu durumun partinin millilikten giderek daha fazla uzaklaştığını ortaya koyduğunu belirtti.

Siyasetin Anlamını Vurguladı

Erdoğan, siyasetin sadece yıkım üzerine kurulamayacağını, aksine eser ve hizmet üretmenin önemini dile getirerek, “Şöyle dönüp ülkemizin son bir asrına baktığımızda kimlerin eserleriyle gönüllerde yaşadığı belli.” ifadesinde bulundu.

Projeler ve Eleştiriler

Cumhurbaşkanı, hayata geçirdikleri projelere karşı çıkanların, bu projelerden en çok faydalananlar olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin altyapısı ve üstyapısıyla ilgili yıllardır geri bırakan yerel idarelerin, aynı zamanda rant kavgalarına da neden olduğunu ifade etti.

CHP'nin İçsel Çatışmaları

Konuşmasında CHP'nin mevcut durumundan da bahseden Erdoğan, “Karşımızda aynı amblem altında birden fazla parçaya bölünmüş bir yapı var.” sözleriyle içsel çatışmalara dikkat çekti. CHP'nin tarihin her döneminde milletle kavgalı olduğunu, özellikle son dönemdeyse küresel projelerin taşeronluğunu üstlendiğini vurguladı.

Küresel Politikalar ve CHP

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğinden rahatsız olanların iç politikadaki aparatı haline gelen CHP’nin, her geçen gün dibe batmalarına rağmen kendilerini düzeltme emaresi göstermediğini belirtti. Bu durumun bir hakikat olduğunu söyleyerek, CHP'nin çeşitli örgütlerle olan karmaşık ilişkilerine de değindi.

Mensuplarının Rahatsızlığı

Cumhurbaşkanı, “Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz.” diyerek parti içerisindeki sorunlara ışık tuttu.

Alternatif Politika Geliştiremeyen Muhalefet

Demokrasilerdeki muhalefetin tutarlılığının önemine dikkat çeken Erdoğan, mevcut muhalefetin tutarlı bir politika geliştirme kabiliyeti olmadığını savundu. Ayrıca, muhalefetin konuşmakla yetinip, adım atmadığını belirtti.

Geleceğe Yönelik Vizyon

Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin geleceği için sağlam bir vizyona sahip olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin itibarını korumak için gereken her türlü riski almaktan çekinmeyiz.” şeklinde konuştu. Partisinin Türkiye’nin yarınına umut ve inşaat vizyonuyla girdiğini vurguladı.