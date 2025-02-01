DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.647.721,08 0,03%

Erdoğan, CHP'nin Savrulmasını Eleştirdi: 'Tahammül Edemediler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin normalleşme çabalarına tahammül edilmediğini belirtti ve siyasi atmosferin gerilmesine tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 17:08
Erdoğan, CHP'nin Savrulmasını Eleştirdi: 'Tahammül Edemediler'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki fırsat vermediler. Daha sonra eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar.' ifadesini kullandı.

Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede CHP'lilerin eski genel başkanlarına yönelik övgü dolu ifadelerine dikkat çeken Erdoğan, 'Gandi Kemal' ve 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohluyorlardı. Ancak Türkiye’yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal’i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler.' sözlerini sarf etti. Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetten sonra CHP’nin o dönemdeki genel başkanının büyük bir baskıyla görevden alındığını belirtti.

Erdoğan, CHP’nin başındaki şahsın görevden alınması ile ülke siyasetine bir iyilik yapılmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: 'Bundan da muradımız kutuplaşmayı azaltmak, siyasi iklimi yumuşatmak, CHP’nin normalleşmesine katkı sunmaktı.' Ancak bunun gerçekleşmediğine, ana muhalefet içindeki vesayet odaklarının buna tahammül edemediğine dikkat çekti.

Erdoğan, CHP’nin marjinal sol grupların eylemlerine göz yumması üzerine, ülkenin ana muhalefet partisinin bir terör örgütünün geçmişteki sloganlarını sahiplenmesine de tepki gösterdi. 'Banka soyanların sloganı belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş.' diyerek bu trajikomik duruma gülüp geçmenin zor olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasının devamında muhalefetin tutumunu eleştirerek, 'Rüzgar gülü misali bir o yana bir bu yana dönen omurgasız bir siyasetin maskesini her platformda indirmeye devam edeceğiz.' dedi. 22 yıl boyunca ülkenin onurunu korumak için verdikleri mücadeleyi anlatarak, 'Milletin sandıkta tecelli eden iradesine canımız pahasına sahip çıktık.' şeklinde bir vurgu yaptı.

Son olarak, Erdoğan, 'Çünkü biz şahsi menfaatleri değil, milletin ve memleketin menfaatlerini korumaya talip olduk.' diyerek, halkın menfaatlerini gözetmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Münbiç'teki Bombalı Saldırıda 3 Sivil Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
3
Zara’nın Gazze’li Kurbanlara Saygısızlık Yaptığı İddia Edilen Kampanyası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
4
Yalova'da Şebeke Suyundaki Köpüklenme Risk Taşımıyor
5
Filistinli ve İsrailli Esirlerin Durumu: Çarpıcı Farklar
6
Obruk Barajı Gölü'nde Mistikal Görüntüler: Havadan Sis Manzaraları
7
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Samsun Buluşması'nda Çarpıcı Açıklamalar Yaptı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!