Erdoğan, CHP'nin Savrulmasını Eleştirdi: 'Tahammül Edemediler'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği Manisa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'CHP'nin normalleşmesine ne yazık ki fırsat vermediler. Daha sonra eskisinden daha büyük bir savrulma yaşadılar.' ifadesini kullandı.

Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede CHP'lilerin eski genel başkanlarına yönelik övgü dolu ifadelerine dikkat çeken Erdoğan, 'Gandi Kemal' ve 'Gençlerin demokrat amcası' diyerek pohpohluyorlardı. Ancak Türkiye’yi kurtaracak adam dedikleri Bay Kemal’i bir günde istenmeyen adam ilan ettiler.' sözlerini sarf etti. Erdoğan, 14-28 Mayıs seçimlerindeki hezimetten sonra CHP’nin o dönemdeki genel başkanının büyük bir baskıyla görevden alındığını belirtti.

Erdoğan, CHP’nin başındaki şahsın görevden alınması ile ülke siyasetine bir iyilik yapılmasını beklediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: 'Bundan da muradımız kutuplaşmayı azaltmak, siyasi iklimi yumuşatmak, CHP’nin normalleşmesine katkı sunmaktı.' Ancak bunun gerçekleşmediğine, ana muhalefet içindeki vesayet odaklarının buna tahammül edemediğine dikkat çekti.

Erdoğan, CHP’nin marjinal sol grupların eylemlerine göz yumması üzerine, ülkenin ana muhalefet partisinin bir terör örgütünün geçmişteki sloganlarını sahiplenmesine de tepki gösterdi. 'Banka soyanların sloganı belediyeleri soyanların sloganı haline dönüşmüş.' diyerek bu trajikomik duruma gülüp geçmenin zor olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, konuşmasının devamında muhalefetin tutumunu eleştirerek, 'Rüzgar gülü misali bir o yana bir bu yana dönen omurgasız bir siyasetin maskesini her platformda indirmeye devam edeceğiz.' dedi. 22 yıl boyunca ülkenin onurunu korumak için verdikleri mücadeleyi anlatarak, 'Milletin sandıkta tecelli eden iradesine canımız pahasına sahip çıktık.' şeklinde bir vurgu yaptı.

Son olarak, Erdoğan, 'Çünkü biz şahsi menfaatleri değil, milletin ve memleketin menfaatlerini korumaya talip olduk.' diyerek, halkın menfaatlerini gözetmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.