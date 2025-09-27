Erdoğan: Coğrafyamızdaki Acılara Duyarsız Kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki insani sorunlara karşı ortaya konan tavrın önemine dikkat çekti ve ulusal duyarlılık çağrısı yaptı.

"Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız."

Bu ifadeyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun ve devletin, coğrafyamızda devam eden acılara yönelik sorumluluk taşıdığı mesajını net biçimde iletti. Sözler, insani boyutun yanı sıra barış ve adalet talebini de öne çıkarıyor.

Mesajın önemi: Erdoğan'ın açıklaması, hem ulusal dayanışma hem de bölgesel sorumluluk konularında kamuoyunu harekete geçirmeye yönelik güçlü bir çağrı niteliği taşıyor.

Yetkililer ve toplumun bu çağrıya vereceği yanıt, önümüzdeki dönemde izlenecek temel başlıklardan biri olacak.