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Erdoğan: D-8 Üyeleri Güney Afrika'nın Davasında Aynı Hedefte Buluşmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davada D-8 üyelerinin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:53
Erdoğan: D-8 Üyeleri Güney Afrika'nın Davasında Aynı Hedefte Buluşmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın önemine dikkat çekerek, "D-8 üyeleri başta olmak üzere azami sayıda ülkenin müdahil olmasını teşvik etmeliyiz" dedi.

Erdoğan, dünya genelinde adaletin sağlanması ve uluslararası hukukun uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla bu konuda birleşmenin gerekliliğini vurguladı. D-8 ülkelerinin iş birliği yaparak uluslararası alanda daha etkili olabileceklerini ifade eden Erdoğan, "Birlikte hareket etmek, sadece bizim için değil, tüm insanlık için önem arz etmektedir" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, bu tarz uluslararası davaların sonuçlarının sadece tarafları değil, tüm ülkeleri etkileyebileceğini hatırlatarak, "Adaletin tecellisi adına çaba göstermeliyiz" şeklinde konuştu.

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