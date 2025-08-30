Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Anka Kuşu misali yeniden doğuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ve ordunun bu zaferle kendini bulduğunu vurguladı.

"(30 Ağustos Zafer Bayramı) Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur"

Erdoğan'ın sözleri, zaferin ulusal kimlik ve özgüven üzerindeki etkisini öne çıkardı ve 30 Ağustos'un taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı.