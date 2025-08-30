DOLAR
Erdoğan'dan 30 Ağustos Mesajı: Anka Kuşu Misali Yeniden Doğuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında ordunun ve milletin özgüven tazeleyerek Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet ve ordunun bu zaferle kendini bulduğunu vurguladı.

"(30 Ağustos Zafer Bayramı) Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur"

Erdoğan'ın sözleri, zaferin ulusal kimlik ve özgüven üzerindeki etkisini öne çıkardı ve 30 Ağustos'un taşıdığı önemi bir kez daha vurguladı.

