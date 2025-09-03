Erdoğan'dan A Milli Erkek Basketbol Takımına Tebrik: EuroBasket 2025'te Namağlup Lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) kapsamında grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımını tebrik etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16'ya kalan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. 12 Dev Adam'a son 16'da ve inşallah final yolunda başarılar diliyorum."