Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara destek: 'Ayrımcı söylemleri kınıyorum'

Erdoğan, Alevi vatandaşlara yönelik ayrımcı söylemleri kınadı ve birlik mesajı verdi: "Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz".

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:01
Cumhurbaşkanı'ndan birlik ve kardeşlik vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi canlarımıza yönelik çirkin, ayrımcı söylemleri kınıyorum diyerek bu tür ifadeleri açıkça reddetti ve toplumun bütün kesimleriyle dayanışma mesajı verdi.

Açıklamada Erdoğan, "Alevi canlarımıza yönelik çirkin, ayrımcı söylemleri kınıyorum. Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri, ayrımcılığa karşı net bir duruş ve toplumsal birlik çağrısı olarak öne çıktı.

