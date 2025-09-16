Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara destek: 'Ayrımcı söylemleri kınıyorum'

Cumhurbaşkanı'ndan birlik ve kardeşlik vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi canlarımıza yönelik çirkin, ayrımcı söylemleri kınıyorum diyerek bu tür ifadeleri açıkça reddetti ve toplumun bütün kesimleriyle dayanışma mesajı verdi.

Açıklamada Erdoğan, "Alevi canlarımıza yönelik çirkin, ayrımcı söylemleri kınıyorum. Alevi vatandaşlarımızla biz adeta etle tırnak gibiyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri, ayrımcılığa karşı net bir duruş ve toplumsal birlik çağrısı olarak öne çıktı.