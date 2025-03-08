Erdoğan'dan Ana Muhalefet Partisine Sert Yanıt

Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisinin genel başkanına yönelik eleştirilerde bulundu. Erdoğan, "Ana muhalefet partisinin genel başkanı kadın düşmanı arıyorsa sağa sola sataşmasın, gitsin önce aynaya baksın, partisinin kötü siciliyle yüzleşsin," dedi.

Önemli Mesajlar Verdi

Bu açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın muhalefete yönelik uzun zamandır devam eden eleştirilerinin bir parçası olarak dikkat çekti. Erdoğan, ana muhalefet partisini ve liderini hedef alarak, şu anki durumun yarattığı sorunların daha önceki sicillerinden kaynaklandığını vurguladı.