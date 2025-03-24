Erdoğan'dan Ana Muhalefete Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana Muhalefete Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi kadroları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, eski genel başkanlarının ünlü bir ifadesine atıfta bulunarak, "Ana muhalefet partisi kadroları, en iyi yaptıkları iş olan birbirlerini yemeye devam edebilir" şeklinde konuştu.

Bu ifade, siyasi arenada yoğun tartışmalara yol açarken, Erdoğan'ın ana muhalefete yönelik eleştirileri dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür açıklamaların siyasi gerilimi artırabileceği görüşünde.