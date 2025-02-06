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Erdoğan'dan Ana Muhalefete Sert Eleştiriler: 'Buhar Oldular!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefetin seçim vaatlerini eleştirerek, liderlerinin verdiği sözlerin arkasında durmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:42
Erdoğan'dan Ana Muhalefete Sert Eleştiriler: 'Buhar Oldular!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefet Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada ana muhalefet partisinin genel başkanlarına yönelik sert ifadelerde bulundu. Erdoğan, seçimler öncesinde liderlerin halkı kandıran vaatlerde bulunduğunu belirterek, "Ana muhalefet partisinin genel başkanları seçimler öncesinde geldiler, bedava ev sözü verdiler, sonra da buhar olup uçtular" ifadelerini kullandı.

Seçim Vaadi ve Gerçekler

Erdoğan, verilen bu vaatlerin gerçeğe dönüşmediğini ve liderlerin halkın desteğini kaybettiklerini vurgulayarak, muhalefetin sorumsuzlukla suçladı. Bu eleştiri, seçim sürecinde kamuoyunun dikkatini çekerken, halkın güveninin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirdi.

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