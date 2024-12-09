Erdoğan'dan Ana Muhalefete Suriye Tavsiyesi

Erdoğan'dan Ana Muhalefete Çarpıcı Mesaj
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet partisi temsilcilerine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Ana muhalefetin eski ve yeni yönetimine, devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan vazgeçip, Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bu açıklamalar, Suriye’deki gelişmelere dair Türkiye'nin tutumunu da gözler önüne seriyor. Erdoğan, muhalefete çağrıda bulunarak, Suriye halkının mutluluğunun ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.