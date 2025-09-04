Erdoğan'dan Bahçeli'ye Ziyaret: 50 Dakikalık Basına Kapalı Görüşme

Türkmenbeyi Caddesi'ndeki buluşmanın ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Görüşme öncesi Bahçeli, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, gazeteciler için kısa bir tokalaşma ve pozun ardından görüşmeye geçti.

Basına kapalı gerçekleşen buluşma 50 dakika sürdü.

Görüşme sonrası Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

