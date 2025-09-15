Erdoğan'dan Bakü'nün Düşman İşgalinden Kurtuluş Yıldönümü Mesajı

Erdoğan, sosyal medya paylaşımında Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı; Nuri Killigil Paşa ve kahramanları rahmetle andı, Azerbaycan halkına selam gönderdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:52
Cumhurbaşkanı'nın sosyal medya paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyor, kardeş Azerbaycan halkına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

Paylaşımda Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa ile tüm kahramanların anılması ve kardeş Azerbaycan halkına iletilen selam ve sevgiler öne çıktı.

