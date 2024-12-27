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Erdoğan'dan Balıkesir'de Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye Yüzyılı hedeflerini ve muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 18:01
Erdoğan'dan Balıkesir'de Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına, mücadelemize omuz vermesine elbette 'hayır' demeyiz." dedi.

Partinin Başarıları ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, yaptıkları ve yapacakları her işin amacının, ülkeye daha çok eser kazandırmak ve Türkiye'yi dünyada en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti'nin 23 yıllık siyasi geçmişinin her döneminin büyük başarılarla dolu olduğunu vurguladı.

"Son yerel seçimlerde arzu ettiğimiz sonuçları alamadığımız şehirlerimiz oldu. Ancak bunu bir yol kazası olarak kabul ediyoruz." diyen Erdoğan, partinin uzun yıllar iktidar olmaya devam edeceğini ifade etti.

Siyasi Birlik ve Kenetlenme Vurgusu

Erdoğan, Türkiye için tek siyasi ittifaklarının kendileri olduğunu belirterek, "Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını hep birlikte görüyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu çatı altında kalbi ülkenin iyiliği için atan herkesi toplamaya hazır olduklarını söyledi. Egosu büyük olanların, ülke kazanımlarını heba etmesine karşı durulması gerektiğinin altını çizdi.

Güney Sınırlarında Güvenlik ve İstikrar

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik yaptığı konuşmada, 2025'ten itibaren birçok sorundan kurtulacaklarını ve güney sınırlarında güvenliği sağlayacaklarını açıkladı.

Muhalefete Eleştiriler

Erdoğan, muhalefetin yaptıklarıyla ülkelerine bir katkı sağlamadıklarını ileri sürerek, onların halkı umutsuzluğa sürüklemek için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, toplumları çökertmenin (kime düşman etmenin) yolunun onları gerçek dünyadan kopartmak olduğunu vurguladı.

Balıkesir'e Yapılan Yatırımlar

Erdoğan, son 22 yılda Balıkesir'e yapılan yatırımlara da dikkat çekerek, toplamda çeşitli alanlarda gerçekleştirilen yatırımları aktardı:

  • Adalet: 4 milyar lira
  • Eğitim: 25 milyar lira
  • Gençlik ve Spor: 6,5 milyar lira
  • Sosyal Yardımlar: 53 milyar lira
  • Sağlık: 10 milyar lira
  • Ulaştırma: 125 milyar lira
  • Tarım ve Orman: 77 milyar lira
  • Sanayi ve Teknoloji: 25 milyar lira
  • Enerji: 172 milyar lira
  • Kültür ve Turizm: 2 milyar lira
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik: 10 milyar lira

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