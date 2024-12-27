Erdoğan'dan Balıkesir Patlaması Açıklaması: Soruşturma Devam Ediyor

Erdoğan: Balıkesir'deki Patlamanın Sebepleri Araştırılıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamanın sebeplerini araştıran soruşturmanın çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, "Farklı alanlarda uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetimiz de incelemelerini yapıyorlar. İlk etapta 10 kişi gözaltına alınmıştır. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır." dedi.

Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Dilekleri

Kongre sırasında patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, ailelerine ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Patlamanın gerçekleştiği gün, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın hızlı bir şekilde bölgeye geldiklerini hatırlattı.

Soruşturmalar Hızla Başlatıldı

Erdoğan, olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların hemen başlatıldığını belirterek, "Çarşamba günü Adalet, Aile ve Sanayi bakanlarımız şehrimize geldiler. Yaralılarımızı ziyaret ettiler, ailelerimizin acılarını paylaştılar" dedi. Ayrıca, kongre sonrası yaralıları ziyaret edeceklerini açıkladı.

Acil Durumda Ahlaki Sorumluluk

Erdoğan, patlamada yaşanan can kayıplarının yalnızca Balıkesir'i değil, tüm Türkiye'yi etkilediğini vurgulayarak, "Bu bizim ortak acımız. Ancak, daha olayın nasıl olduğu bilinmeden yapılan talihsiz açıklamalar var. Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu bir olayı farklı yerlere çekmek, acıları istismar etmektir" şeklinde konuştu.

Vicdanlı Siyaset Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete çağrıda bulunarak, masum çocukların acılarını kirli siyasete alet etmeden önce geçmişte yaşanan kazaları unutmamalarını istedi. Özellikle Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde can veren işçilerin hesaplarının verilmesi gerektiğine dikkat çekti.