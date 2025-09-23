Erdoğan'dan BM'de Suriye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Çağrısı

Erdoğan BM 80. Genel Kurulu'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Suriye, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve bölgesel barış girişimlerine vurgu yaptı.

Suriye: Yeni bir döneme geçiş

Erdoğan, BM kürsüsünde son 13 yıldır Suriye'de yaşanan zulüm ve çatışmaları dile getirdiğini hatırlatarak, "Nasıl bugün Gazzeli mazlumlar için sesimizi yükseltiyorsak, 13 yıl süresince de Suriyelilerin feryatlarına dikkati çektik. Burada onların da sesi, nefesi olduk" ifadelerini kullandı.

Suriyelilerin 8 Aralık 2024 itibarıyla yeni bir dönemin kapılarını açtığını belirten Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eli kanlı bir rejime karşı mücadeleyi kazanan Suriye halkı, inanıyorum ki büyük bedeller ödeyerek elde ettikleri zaferi de inşallah menziline ulaştıracaktır. DEAŞ başta olmak üzere terörün hiçbir çeşidinin olmadığı, güvenliğin tesis edildiği, bir ve bütün Suriye vizyonunu tüm imkanlarımızla destekleyeceğiz."

Erdoğan, Suriye'de istikrarın kökleşmesinin hem Suriyelilerin hem de bölge ülkelerinin yararına olacağını vurguladı ve Körfez ülkelerine Suriye'nin toparlanmasına katkıları için teşekkür etti.

Bölgesel barış ve arabuluculuk çabaları

Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barış adımlarından memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, 8 Ağustos'ta atılan adımları olumlu gördüğünü ve ilgili liderleri tebrik ettiğini söyledi. Erdoğan, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan başta olmak üzere sürece katkıda bulunan Amerikan Başkanı Sayın Trump'ı burada bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Türkiye'nin diğer arabuluculuk girişimleri kapsamında Ankara Süreci ile Somali ve Etiyopya arasındaki ihtilafların çözümüne yönelik gayretlerin sürdüğünü ve tarafların bu girişimi hızla neticelendirmesini temenni ettiğini belirtti.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve enerji işbirliği

Erdoğan, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ni 89 yıldır tarafsızlık içinde uyguladığını vurgulayarak Ege ve Doğu Akdeniz'in istikrar ve refah havzası olması gerektiğini söyledi. "Enerji ve çevre başta olmak üzere her konuda yapıcı işbirliğine hazırız" dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dışlayan projelerin başarılı olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı, Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğunun altını çizdi. Uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin izolasyonuna son verme ve KKTTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurma çağrısını yineledi.

NATO, AB ve bölgesel güvenlik

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni ve uzun vadeli bir vizyon istediklerini söyleyen Erdoğan, bunun için Avrupa Birliği'nin de istekli ve kararlı olması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler, NATO, AGİT ve AB harekatlarına katkılarını sürdüreceğini belirten Cumhurbaşkanı, "2026 yılındaki NATO Zirvesi'ni Ankara'da toplayacağız" dedi.

Erdoğan ayrıca Balkanlar, Orta Asya, Afganistan ve Güney Asya'ya ilişkin diplomatik ve insani yaklaşımını anlattı; Balkan Barış Platformu ile KFOR Komutanlığı görevlerine dair açıklamalarda bulundu ve Keşmir ile Sudan konularında uluslararası sorumluluğa dikkat çekti.

Erdoğan konuşmasını, bölgesel istikrar ve kayda değer diplomasi çabalarını sürdüreceklerine dair kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek tamamladı.

