Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'na Çağrı: 'İnsanlık Cephesi Genişlesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki BM Genel Kurulu sırasında insanlık cephesinin genişlemesini temenni etti.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:02
Genel Kurul sürecinde dayanışma vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında da insanlık cephesinin genişlemesini temenni ediyorum" sözleriyle uluslararası dayanışma çağrısında bulundu.

Erdoğan'ın beyanatı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bağlamında daha geniş bir iş birliği ve ortak hassasiyet mesajı taşıdı.

İnsanlık cephesinin genişlemesi vurgusu, küresel sorunlara ortak çözüm arayışının önemine işaret ediyor.

