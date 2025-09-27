Erdoğan'dan Bölgede Barış Vurgusu: Hedef Huzur ve İstikrar

Erdoğan: Türkiye, bölgede barış, huzur ve istikrarın güçlenmesi için yol açmaya kararlı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:50
Erdoğan'dan Bölgede Barış Vurgusu: Hedef Huzur ve İstikrar

Erdoğan'dan Bölgede Barış Vurgusu: Hedef Huzur ve İstikrar

Türkiye, bölgenin güvenliği ve istikrarı için yol açma çabasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel barış ve güven ortamının tesis edilmesinin Türkiye için birincil öncelik olduğunu vurguladı. Konuşmasında ülkenin bu hedefe yönelik kararlı çabalarını öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizim tek amacımız vardır. O da bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Türkiye olarak buna giden yolu açmanın derdindeyiz."

Türkiye'nin önceliği: Bölgede kalıcı barış, huzur ve istikrarı sağlamak ve bu doğrultuda adımlar atmak.

Erdoğan'ın mesajı, ülkenin diplomasi ve işbirliği alanında bölgesel istikrarı güçlendirmek için aktif rol oynamaya devam edeceğinin işareti olarak değerlendirildi.

