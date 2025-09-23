Erdoğan'dan Çağrı: Uluslararası Topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Tanımaya Davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve diplomatik, siyasi ile ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:01
Diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası topluma yönelik açık bir çağrıda bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.

Erdoğan'ın açıklaması şu ifadeleri içeriyor: "Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum"

Açıklamada diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulmasının önemine vurgu yapıldı ve çağrı uluslararası aktörlere iletildi.

