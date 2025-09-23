Erdoğan'dan Çağrı: Uluslararası Topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Tanımaya Davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve diplomatik, siyasi ile ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti.