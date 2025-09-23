Erdoğan'dan Çağrı: Uluslararası Topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Tanımaya Davet

Erdoğan'dan Uluslararası Topluma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Tanımaya Davet
Diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası topluma yönelik açık bir çağrıda bulunarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti.
Erdoğan'ın açıklaması şu ifadeleri içeriyor: "Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum"
Açıklamada diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurulmasının önemine vurgu yapıldı ve çağrı uluslararası aktörlere iletildi.