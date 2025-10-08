Erdoğan'dan CHP, Milli İrade ve Gazi Meclis'e Net Uyarı

Açıklamanın özeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada siyasi denge ve milli iradeye saygı vurgusu yaptı. Açıklama, muhalefet ve Meclis ilişkilerine dair net bir uyarı niteliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. Milli iradeye ve Gazi Meclise yönelik bir saygısızlık durumunda buna da kayıtsız kalmayız"

Açıklamada Erdoğan, siyasi varlığın ya da yokluğun ülkenin kaderini tek başına belirlemeyeceğini belirterek milli irade ve Gazi Meclise yönelik saygısızlıklara karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

Bu sözler, siyasi tartışmaların tonunu ve Meclis'e ilişkin hassasiyeti gündeme taşıdı. Erdoğan'ın mesajı, hem demokratik sınırlar hem de milli kurumlara saygı çağrısı olarak değerlendirildi.