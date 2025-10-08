Erdoğan'dan CHP, Milli İrade ve Gazi Meclis'e Net Uyarı

Erdoğan, CHP'nin varlığıyla ya da yokluğuyla ruh hali belirlemeyeceklerini; milli irade ve Gazi Meclis'e yönelik saygısızlığa kayıtsız kalmayacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada siyasi denge ve milli iradeye saygı vurgusu yaptı. Açıklama, muhalefet ve Meclis ilişkilerine dair net bir uyarı niteliği taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"CHP'nin ne varlığıyla bahtiyar oluruz ne de yokluğuyla kahroluruz. Milli iradeye ve Gazi Meclise yönelik bir saygısızlık durumunda buna da kayıtsız kalmayız"

Açıklamada Erdoğan, siyasi varlığın ya da yokluğun ülkenin kaderini tek başına belirlemeyeceğini belirterek milli irade ve Gazi Meclise yönelik saygısızlıklara karşı kararlı bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

Bu sözler, siyasi tartışmaların tonunu ve Meclis'e ilişkin hassasiyeti gündeme taşıdı. Erdoğan'ın mesajı, hem demokratik sınırlar hem de milli kurumlara saygı çağrısı olarak değerlendirildi.

