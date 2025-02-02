Erdoğan'dan CHP'ye Kırmızı Kartlı Eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı'nın son davranışlarını sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, "(CHP) Genel başkanı elinde kırmızı kartla ortada dolanıyor, eski genel başkan ona sarı kart gösterecek şekilde oyuna girmeye çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Erdoğan'ın siyasi sahnede CHP'ye yönelik eleştirilerinin bir parçası olarak öne çıktı. Siyasi tartışmaların arttığı bu dönemde, Erdoğan'ın kullandığı metaforlar dikkat çekici bir üslup oluşturuyor.