Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki: 'Fotoğrafa Tepki Faşist Zihniyetin Dışa Vurumudur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılışında CHP'nin fotoğraf tepkisini 'faşist zihniyetin dışa vurumu' ve 'ya bendensin ya karşıdan' siyasetinin somutlaşması olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:19
Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açılışında genel başkanlarla yapılan fotoğraf üzerinden CHP'ye tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Meclis açılışında genel başkanlarla) Fotoğrafa tepki CHP'nin faşist zihniyetinin dışa vurumudur. 'Ya bendensin ya karşıdan' siyasetinin somutlaşmış halidir"

Erdoğan bu ifadelerle CHP'nin yaklaşımını faşist zihniyet ve kutuplaştırıcı 'ya bendensin ya karşıdan' siyasetinin somutlanmış hali olarak niteledi.

