Erdoğan'dan Çocuk Cinayetine Sert Tepki

Erdoğan: "Hesap Soracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın zamanda gerçekleşen korkunç bir çocuk cinayetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Masum bir yavru için adalet talebi

Erdoğan, genç yaşta hayatını kaybeden masum bir kız çocuğunun ölümünün ardında yatan sorumlularla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız. Masum yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarptırılması için konunun bizzat takipçisi olacağım."

Toplumun tepkisi

Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları, toplumda büyük bir yankı uyandırdı ve adalet arayışlarının hız kazanacağına dair umutları artırdı.