Erdoğan'dan dar gelirlilere konut hazırlığı: 'Talimatı verdim'
Kapsamlı hazırlık ve hızlandırma vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına öncelik verileceğini belirtti.
"Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı hazırlığımız var. Bu işi süratlendirme ve ülke geneline yayma talimatı verdim"
Açıklamada dar gelirli vatandaşlara öncelik, kapsamlı hazırlık ve süreçlerin hızlandırılması vurgusu öne çıktı.
Bu sözler, hükümetin konut erişimini artırmaya yönelik adımlarına ilişkin kararlılığını ortaya koydu.