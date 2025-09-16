Erdoğan'dan dar gelirlilere konut hazırlığı: 'Talimatı verdim'

Erdoğan, dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması için kapsamlı hazırlık yapıldığını ve süreci hızlandırıp ülke geneline yayma talimatı verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 13:01
Kapsamlı hazırlık ve hızlandırma vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut politikalarına ilişkin yaptığı açıklamada dar gelirli vatandaşların konut sahibi olmasına öncelik verileceğini belirtti.

"Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı hazırlığımız var. Bu işi süratlendirme ve ülke geneline yayma talimatı verdim"

Açıklamada dar gelirli vatandaşlara öncelik, kapsamlı hazırlık ve süreçlerin hızlandırılması vurgusu öne çıktı.

Bu sözler, hükümetin konut erişimini artırmaya yönelik adımlarına ilişkin kararlılığını ortaya koydu.

