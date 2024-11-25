Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri Mesajı: Samimiyet Sorgulanır

Erdoğan'dan Diyarbakır Anneleri'ne Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır annelerinin yıllardır sürdürdüğü mücadeleye dikkat çekerek, "Yıllardır ciğerparelerine yeniden sarılmak için mücadele veren Diyarbakır annelerinin feryatlarına kulak tıkayanların samimiyeti elbette sorgulanır" dedi.

Samimiyet ve Mücadele Vurgusu

Erdoğan, annelerin yaşadığı acılara ve onların çocuklarına kavuşma çabalarına vurgu yaparak, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.