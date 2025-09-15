Erdoğan'dan Doha Çağrısı: İsrail'e Yaptırımlar Artırılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesinde yaptığı konuşmada, İsrail'e karşı diplomatik ve hukuki adımların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Zirve ve Erdoğan'ın Açıklamaları

Zirvenin liderler oturumunda konuşan Erdoğan, etkinliğe ev sahipliği yapan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti. Erdoğan, "Diplomatik gayretlerimizi, İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır." dedi.

Erdoğan, "Soykırımcı İsrail'in Katar'a düzenlediği menfur saldırıda şehit edilen Filistinliler ile Katarlı polise Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar" dileyerek sözlerine başladı.

İsrail'in Eylemleri ve Bölgeye Etkileri

Erdoğan, saldırıların başladığı tarihe atıfta bulunarak "7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi Olağanüstü Zirveleri düzenledik." ifadelerini kullandı. Bölgedeki saldırganlığın yalnızca Filistin ile sınırlı kalmadığını; Lübnan, Yemen, İran ve Suriye'ye yönelme, Tunus açıklarındaki sivil gemilere saldırı ve seçilmiş siyasetçilere suikast girişimleriyle genişlediğini belirtti.

Erdoğan, İsrail'in davranışını "haydutluk" olarak nitelendirip, zirvenin Doha'da yapılmasını bu nedenle önemli ve anlamlı bulduğunu söyledi; toplantının İslam dünyasının Katar'a koşulsuz desteğini yazılı olarak ilan etmesi gerektiğini ifade etti.

Yaptırımlar, Uluslararası Hukuk ve Ekonomik Baskı

Erdoğan, Netanyahu hükümetinin bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemeyi amaçladığını belirterek, "Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliam ve soykırımı sürdürürken, diğer yandan hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu artık şüphe götürmez bir gerçektir." dedi.

Destekçilerin bile artık maliyetle karşılaşmaya başladığını vurgulayan Erdoğan, bazı ülkelerin Filistin devletini tanıma niyetlerini olumlu bulduğunu ancak bunların somut ve güçlü yaptırımlarla desteklenmediği takdirde yetersiz kalacağını söyledi. Bu bağlamda Erdoğan, "Diplomatik gayretlerimizi, İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır." çağrısını tekrarladı.

Ekonomik baskının önemine işaret ederek "İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerekiyor" dedi ve önceki tecrübelerin bu tür adımların etkili olduğunu gösterdiğini belirtti: "Biz Türkiye olarak 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari işlemleri durdurduk. Böylece yıllık olarak 9,5 milyar dolarlık rakamdan sarfınazar ettik."

Türkiye'nin Teklifleri ve Bölgesel İşbirliği

Erdoğan, bölgenin güvenliğinin ortak adımlarla sağlanması gerektiğini vurgulayıp, İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında somut mekanizmaların oluşturulabileceğine inandığını ifade etti. Ayrıca savunma sanayisi ve kalkınma alanlarında işbirliğini artırma teklifinde bulunarak, yetenek ve tecrübelerin paylaşılmaya hazır olduğunu söyledi.

Erdoğan, 1967 sınırları temelinde coğrafi bütünlüğe sahip, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulana kadar mücadeleye devam edileceğini belirtti ve göç, soykırım veya bölünmüşlüğü kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Zirve Delegasyonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamındaki temaslarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.