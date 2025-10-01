Erdoğan'dan Filistin Vurgusu: 1967 Sınırları ve Doğu Kudüs Hedefi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışında yaptığı konuşmada Filistin davasına verdiği desteği ve Türkiye'nin tutumunu net biçimde ortaya koydu.

Filistin ve Gazze'ye Kesintisiz Destek

Erdoğan, New York'taki 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu başta olmak üzere her platformda Filistin davasının gür sesi olduklarını söyledi. Konuşmasında Gazze'ye yönelik yardımlar ve diplomatik adımların altını çizdi: "1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar, inşallah mücadelemiz sürecek."

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye 102 bin tonu aşan insani yardım ulaştırdığını, İsrail ile ticareti 1,5 yıl önce tamamen keserek hukuki zeminde de hareket ettiğini, ayrıca Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasına müdahil olarak Gazzelilerin yanında durduğunu vurguladı.

"Filistin davasıyla 2 yıl önce tanışmadık, biz bu davaya ömrümüzü adadık" sözleriyle geçmişten bugüne süregelen bağlılığına dikkat çeken Erdoğan, Filistin ve Kudüs'ün savunusunu son nefese kadar sürdüreceklerini belirtti.

Diplomasi, Barış Arayışları ve Uluslararası Girişimler

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinde Gazze'deki kanın durdurulmasının öncelikli gündem olduğuna işaret eden Erdoğan, "Bu konuda tekliflerimizi yaptık, çıkış yollarını gösterdik, kalıcı barış için nelere ihtiyaç duyulduğunu çok net biçimde ortaya koyduk. Bizim ilkemiz şudur, savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz." dedi.

Erdoğan, Filistinlilerin kalıcı barış ve huzuru hak ettiğini, İslam dünyası ve uluslararası toplumun Gazze'ye karşı sorumluluğu bulunduğunu vurguladı: "Gazze kana, gözyaşına ve yıkıma artık doymuştur."

İç Politika, Birlik Mesajı ve Terörle Mücadele

Yeni yasama dönemi açılışında Meclis içindeki uyum çağrısını yineleyen Erdoğan, Devlet Bahçeli'ye ve sürece katkı verenlere teşekkür etti. DEM Parti heyetine ve yönetimine gösterdikleri yapıcı duruş için şükranlarını iletti ve Sırrı Süreyya Önder'i rahmetle andı.

Geride kalan 1 yılda terör örgütünün saldırılarını durdurduğunu ve bazı sembolik adımlar atıldığını belirten Erdoğan, 1984'ten bu yana hem on binlerce can kaybına hem de 2 trilyon dolar civarında ekonomik kayba yol açan terör belasının bitirilmesi yönünde önemli mesafe alındığını söyledi.

"Sürecin son derece hassas olduğunun farkındayız" diyen Cumhurbaşkanı, vatandaşlara ve özellikle şehit aileleri ile gazilere yönelik güvence verdi: "Türkiye Cumhuriyeti devleti, hiçbir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz."

Erdoğan, hedefin terörün son bulması ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi olduğunu belirterek Meclis çatısı altında oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun parti temsilcileriyle bugüne kadar 12 toplantı yaptığını ve çalışmaları tamamlandığında önemli veriler sunacağını ifade etti.

Konuşma, Türkiye'nin hem dış politikada Filistin davasındaki ısrarı hem de iç siyasette birlik ve terörle mücadele kararlılığını vurgulamasıyla sona erdi.