Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde İsrail'e Tepki: Türkiye Mazlumların Yanında

Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Kritik Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İsrail'in zulmüne karşı uluslararası toplumun beklenen tavrı koyamadığını belirtirken, Türkiye'nin dostlarıyla birlikte bu mücadeleyi sürdürdüklerini ifade etti.

İsrail'in Zulmü ve Türkiye'nin Duruşu

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İsrail'in bu zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı henüz koymuş değil. Ama Türkiye olarak dostlarımızla el ele vererek bu mücadelemizi aynen sürdürüyoruz" dedi. Bu açıklamasında, Lübnan'a yönelik saldırılara da vurgu yaparak, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.

BRICS Ortaklık Teklifi Üzerine Açıklama

Erdoğan, BRICS grubundan yapılan ortaklık teklifine dair ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü, gerekli noktaya geldiklerinde cevap vereceklerini belirtti.

Nükleer Silahlar ve Barış Süreci

Rusya'nın nükleer doktrinine yönelik de konuşan Erdoğan, nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu yanının olamayacağını vurgulayarak, Türkiye'nin barışa yönelik adımlar atmaya devam edeceğini açıkladı.

Brezilya'daki Suikast Girişimi

Brezilya'daki suikast planlama olayı ile ilgili olarak, "Bunun gereğini Brezilya yapacaktır. Biz neticeyi görelim, ona göre düşüncelerimizi ifade ederiz" dedi.

Ticari İlişkilerin Kesilmesi

Türkiye'nin İsrail'le ticari ilişkileri tamamen kestiklerini ifade eden Erdoğan, bazı siyasi partilerin söylemlerine vurgu yaparak, tavrımızı koyacağız şeklinde konuştu.

Gıda Yardımları ve Dış Politika

Gıda yardımlarıyla ilgili olarak, İsrail-Filistin savaşında 80 bin ton gıda yardımı yapıldığını ve bu yardımların artarak devam edeceğini ifade eden Erdoğan, bütün dostları Filistin'e yardıma davet etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.