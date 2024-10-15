Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: İnsan Hakları Örgütlerine Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan trajedilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çocuk Hakları Üzerine Vurgu
Erdoğan, "Küresel insan hakları örgütlerinin ve medya organlarının, Gazze'de kaybettikleri masum çocukların hakları konusunda nasıl sessiz kaldıklarına tanıklık ettik," dedi. Örgütlerin Çifte Standartları
Bu sözleriyle Erdoğan, söz konusu örgütlerin çifte standart uygulayarak, bazı olaylara karşı kayıtsız kaldığına dikkat çekti.