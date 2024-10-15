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Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: İnsan Hakları Örgütlerine Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki çocukların haklarına dikkat çekerek insan hakları örgütlerini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:42
Erdoğan'dan Gazze Açıklaması: İnsan Hakları Örgütlerine Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşanan trajedilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çocuk Hakları Üzerine Vurgu

Erdoğan, "Küresel insan hakları örgütlerinin ve medya organlarının, Gazze'de kaybettikleri masum çocukların hakları konusunda nasıl sessiz kaldıklarına tanıklık ettik," dedi. Örgütlerin Çifte Standartları

Bu sözleriyle Erdoğan, söz konusu örgütlerin çifte standart uygulayarak, bazı olaylara karşı kayıtsız kaldığına dikkat çekti.

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