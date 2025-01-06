Erdoğan'dan Gazze İçin Barış Mücadelesi Vurgusu

Erdoğan, Barış Umutlarına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz." dedi.

2025 İçin Umut Dolu Mesajlar

Erdoğan, yaşanan bölgesel gelişmelerin ardından 2025 yılının büyük beklentilerle karşılandığını ifade ederek, "Yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu. Gazze’nin son 15 ayda yaşadığı insanlık dramına da değinerek, 2025’in ateşkes ve barış yılı olmasını diledi.

Türkiye'nin Yardım Çabaları

Türkiye'nin, Filistin'deki kan ve katliamın sona ermesi için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Erdoğan, Gazze halkının yaşadığı sıkıntıları azaltmak için Kızılay, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Uluslararası Baskı Çağrısı

Erdoğan, uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskıları artırma çağrısında bulunarak, "Kimse böyle bir gaddarlık karşısında tepkisiz kalamaz" dedi.

1 Ocak ve Dayanışma Mesajı

1 Ocak sabahı yapılan mitinge de değinen Erdoğan, yaklaşık yarım milyon kişinin Gazze’ye destek vermek için bir araya geldiğini, bu durumun ve dayanışmanın kendisi için iftihar kaynağı olduğunu söyledi. Ayrıca, "Türkiye'nin mazlumlarla dayanışması, zalimleri rahatsız eder" ifadeleriyle bu konudaki kararlılığını pekiştirdi.

2024 Yılı Ekonomi Hedefleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılını başta dış ticaret olmak üzere pek çok alanda rekorlarla kapattıklarını belirtti. "2025 yılında mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 390 milyar dolar olarak belirledik." dedi.

İhracatçılarla birlikte çalışarak Türk ürünlerinin tanınmadığı, satılmadığı hiçbir ülke bırakmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, başarılar elde eden ihracatçılara teşekkür etti.

(Sürecek)