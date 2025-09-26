Erdoğan'dan Gazze Mesajı: 'Duramazsın, Yorulamazsın'

Erdoğan, Gazze'deki yıkıntılar ve ellerinde tencerelerle yemek arayan insanların çaresizliğini vurgulayarak 'duramazsın, yorulamazsın' dedi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:03
Yıkıntılar arasında hayatta kalma mücadelesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşanan acıyı gözler önüne seren kareleri tarif ederek toplumun vicdanına seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Yıkıntılar arasında insanlar ellerinde tencerelerle bir kap yemek için bakan çaresiz gözler Gazze'yi anlattı. O kareler bize 'duramazsın, yorulamazsın' dedi"

Erdoğan'ın sözleri, bölgede yaşanan insani krizin dramatik boyutunu vurgulayan bir çağrı niteliğinde oldu. Yıkıntılar, tencereler ve çaresiz bakışlar konuşmanın odağındaydı.

Bu ifadeler, Gazze'deki durumun aciliyetine dikkat çekmeyi amaçladı.

