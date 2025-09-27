Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Mesajı: 'Adil Barış İçin Çalışıyoruz'

Türkiye'nin adil barış vurgusu ve eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada uluslararası sahnedeki aktörleri sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye'nin barış çabalarını öne çıkardı.

"Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz."

Erdoğan'ın bu sözleri, çatışma alanındaki sorumluları hedef alırken Filistin ve Gazze özelinde Türkiye'nin tutumunu yeniden ortaya koydu. Açıklama, Ankara'nın insani ve diplomatik girişimlerine vurgu yaptı.

Bu açıklama, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası tepkiler bağlamında Türkiye'nin duruşunu pekiştiren bir mesaj niteliği taşıyor.