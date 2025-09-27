Erdoğan'dan Gazze ve Filistin Mesajı: 'Adil Barış İçin Çalışıyoruz'

Erdoğan, savaş baronlarını eleştirip Türkiye'nin Filistin ve Gazze'de adil barış için çalıştığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:53
Türkiye'nin adil barış vurgusu ve eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada uluslararası sahnedeki aktörleri sert sözlerle eleştirdi ve Türkiye'nin barış çabalarını öne çıkardı.

"Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz."

Erdoğan'ın bu sözleri, çatışma alanındaki sorumluları hedef alırken Filistin ve Gazze özelinde Türkiye'nin tutumunu yeniden ortaya koydu. Açıklama, Ankara'nın insani ve diplomatik girişimlerine vurgu yaptı.

Bu açıklama, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası tepkiler bağlamında Türkiye'nin duruşunu pekiştiren bir mesaj niteliği taşıyor.

