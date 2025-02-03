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Erdoğan'dan Gazzeli Kardeşlere Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazzeli mazlumlara destek olunması gerektiğini yineleyerek Ramazan öncesi çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:41
Erdoğan'dan Gazzeli Kardeşlere Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazzeli kardeşlerimizin bu zor dönemde yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak çağrıda bulundu. Erdoğan, Ramazan öncesi Gazzeli mazlumlara destek olmak için toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Destek Olma Çağrısı

Erdoğan, “Gazzeli kardeşlerimizi bu dönemde yalnız bırakmamamız gerekiyor. Ramazan öncesi Gazzeli mazlumlara daha fazla destek olma çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum” dedi.

Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası insani yardıma yönelik tutumunu yeniden gündeme taşırken, toplumsal dayanışmayı güçlendirme amacı taşıyor.

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