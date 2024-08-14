Erdoğan'dan Gençler ve Topraklar Üzerine Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son düzenlenen bir etkinlikte gençlerin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Gençlerimizin zehirlenmesine ve topraklarımızın İslam ile Müslüman karşıtı lümpen ırkçılıkla işgal edilmesine göz yumacak bir parti veya iktidar değiliz," dedi.

Toprakların Korunması Vurgusu

Erdoğan, gençlerin ve toprakların korunmasının son derece önem taşıdığını, bu konudaki hassasiyetlerinin devam edeceğini belirtti.