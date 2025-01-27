Erdoğan'dan Gençlere: 'Sizler Bu Milletin İstikbalisiniz'

Erdoğan, Gençlere Önemli Mesajlar Verd

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi'nde gençlere seslendi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, gençleri Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta oldukları için motive etmeye çalıştı. "Hepiniz başlı başına birer Türkiye'siniz. Sizler bu milletin istikbalisiniz, aydınlık yarınlarısınız," dedi.

Genç Güvenlik Güçlerine Selam

Erdoğan, vatan savunması yapan genç güvenlik güçlerine selam göndererek, Filistin ve Suriye'de özgürlük mücadelesi veren gençleri de andı. Terör örgütlerinin saldırılarında yaşamını yitiren tüm kahramanları saygıyla yad etti. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainler karşısında cesaretle duran genç şehitlere rahmet diledi.

Ufkunuz Kuvayımilliye'nin Ufkudur

Ünlü şair Abdurrahim Karakoç'un "Gençliğe Mesaj" adlı şiirini okuyan Erdoğan, gençlerin hedefinin ülke için büyük değerler ve idealler taşıyan tarihler olduğunu vurguladı: "Sizin ufkunuz, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Yunus Emre'nin, Fatih Sultan Mehmet'in ufkudur." dedi.

Büyük Bir Medeniyetin Mirasçıları

Erdoğan, gençlere hitaben, "Siz büyük bir medeniyetin mirasçılarısınız. Sadece Türkiye'nin geleceği değil, zulme karşı duran tüm dünyanın diriliş neferlerisiniz. Siz vicdanı, asaleti ve duruşuyla büyük bir milletin evlatlarısınız," şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Erdoğan, AK Gençlik'in vefalı ve gayretli bir yapı olduğuna dikkat çekerek, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'na rahmet diledi. Gençleri cesaret ve kararlılıkları için tebrik eden Erdoğan, katılımcılara verdiği destek ve güven için teşekkür etti.