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Erdoğan'dan İdlib Açıklaması: Suriye'deki Durum Artık Tolerans Tanımıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Kongresi'nde İdlib'deki sivillere yönelik saldırıları ele alarak Suriye'nin barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:58
Erdoğan'dan İdlib Açıklaması: Suriye'deki Durum Artık Tolerans Tanımıyor

Erdoğan: İdlib'deki Saldırılar Suriye'deki Krizi Tetikliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İdlib'deki sivillere yönelik artan saldırıların bardağı taşıran damla misali, son hadiseleri tetiklediği anlaşılıyor" dedi.

Gaziantep Halkına Teşekkür

Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda Gaziantep halkına, Suriye krizinde gösterdikleri duyarlılık nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, "Provokasyonlara gelmeden, 13 yıl boyunca mazlumlara vakarlar sahip çıktınız. Kardeşlik hukukunu gözettiniz" ifadelerini kullandı.

Tarih Türkiye'nin Başarısını Yazacak

Erdoğan ayrıca, tarihin Türkiye'nin insanlık sınavını nasıl başarıyla verdiğini yazacağını belirterek, "İnanıyorum ki sizler de bizim gibi sınırımızın hemen ötesinde yaşanan kritik gelişmeleri takip ediyorsunuz" dedi.

Suriye'deki Zor Şartlar

Cumhurbaşkanı, Suriye'deki durumla ilgili olarak, "Yaklaşık 1 milyon Suriyeli rejimin ve terör örgütlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. 12 milyona yakın Suriyeli evini terk etmek zorunda kaldı" derken, Aylan bebeğin trajik hikayesini hatırlattı.

Savaşın Son Bulması Gerekiyor

Erdoğan, özellikle Suriye topraklarının savaşa doymuş olduğuna dikkat çekerek, "Suriyeli kardeşlerimiz barışı herkesten fazla hak etmiştir" dedi. Sorumlu aktörlerin Suriye'nin toprak bütünlüğüne destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Erdoğan, uluslararası düzeyde işbirliğinin sağlanması ve kan dökmeden barışın sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Suriye'deki siyasi ve diplomatik gerçekliklerin gözden geçirilmesini vurguladı.

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