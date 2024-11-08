Erdoğan'dan Kadınların Rolü Üzerine Önemli Vurgular

Erdoğan'dan Teknolojide Kadınların Önemi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların dışlandığı ya da adaletsizliklere maruz kaldığı bir teknolojinin insanlığa fayda sağlamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kadınların Teknolojiye Katılımı

Erdoğan, tüm dünyanın teknolojik gelişimini teşvik ederken, kadınların da bu süreçte eşit bir şekilde yer almasının elzem olduğunu belirtti. "Kadınlara yönelik adaletsizlik yapan bir teknolojiden medet ummak hüsran olacaktır," şeklinde konuştu.

İnsani Değerler ve Teknoloji

Cumhurbaşkanı, insani değerlerin teknoloji alanında da korunması gerektiğine dikkat çekti. Kadınların, bilim ve teknoloji alanındakihazırlığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.