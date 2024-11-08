DOLAR
34,36 -0,4%
EURO
37 0,3%
ALTIN
2.985,24 -0,37%
BITCOIN
2.614.039,83 0,51%

Erdoğan'dan Kadınların Rolü Üzerine Önemli Vurgular

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların teknolojiye katılımının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:40
Erdoğan'dan Kadınların Rolü Üzerine Önemli Vurgular

Erdoğan'dan Teknolojide Kadınların Önemi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların dışlandığı ya da adaletsizliklere maruz kaldığı bir teknolojinin insanlığa fayda sağlamasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kadınların Teknolojiye Katılımı

Erdoğan, tüm dünyanın teknolojik gelişimini teşvik ederken, kadınların da bu süreçte eşit bir şekilde yer almasının elzem olduğunu belirtti. "Kadınlara yönelik adaletsizlik yapan bir teknolojiden medet ummak hüsran olacaktır," şeklinde konuştu.

İnsani Değerler ve Teknoloji

Cumhurbaşkanı, insani değerlerin teknoloji alanında da korunması gerektiğine dikkat çekti. Kadınların, bilim ve teknoloji alanındakihazırlığının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025'te Su Krizi Kapıda: Uzmanlar Uyarıyor
2
Elazığ'da Deprem Alarmı
3
Sudan'daki İç Savaş Dünyanın En Büyük Krizlerinden Biri
4
Türkiye'de Çocukların Ekran Süreleri Alarm Veriyor
5
Gazze'deki Hastanede Hayatlar Tehlikede
6
2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar
7
Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Uygulamaları Tartışıldı

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi