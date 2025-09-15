Erdoğan'dan Kararlı Mesaj: 1967 Sınırları ve Doğu Kudüs'lü Filistin Devleti

Erdoğan, 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti kurulana kadar mücadelenin süreceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:52
Erdoğan'dan Kararlı Mesaj: 1967 Sınırları ve Doğu Kudüs'lü Filistin Devleti

Erdoğan'dan Kararlı Mesaj: 1967 Sınırları ve Doğu Kudüs'lü Filistin Devleti

Vurgu: Coğrafi bütünlük ve başkent Doğu Kudüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Filistin meselesindeki kararlı tutumunu tekrar etti.

"Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz"

Erdoğan'ın sözleri, 1967 sınırları ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti hedefinin önemini bir kez daha öne çıkardı.

Açıklama, Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlı duruşunu ve sürecin takipçisi olma iradesini ortaya koydu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş Bulanık'ta 3 Ölümlü Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
2
Starmer: Mandelson'ın Görevden Alınması Epstein Bağlantısıyla İlgili
3
Çin: ABD'nin Venezuela Açıklarındaki Askeri Operasyonları 'Barışı Tehdit Ediyor'
4
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami: UAEA ve Grossi'nin Sessizliği 'Tarihte Leke' Olacak
5
Aliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nu Şuşa'da Kabul Etti
6
Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı
7
Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü