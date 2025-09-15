Erdoğan'dan Kararlı Mesaj: 1967 Sınırları ve Doğu Kudüs'lü Filistin Devleti

Vurgu: Coğrafi bütünlük ve başkent Doğu Kudüs

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Filistin meselesindeki kararlı tutumunu tekrar etti.

"Bizler 1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti vücut bulana kadar mücadeleye azimle devam edeceğiz"

Erdoğan'ın sözleri, 1967 sınırları ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti hedefinin önemini bir kez daha öne çıkardı.

Açıklama, Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlı duruşunu ve sürecin takipçisi olma iradesini ortaya koydu.