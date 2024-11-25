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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 Bin Liralık Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Davanın gerekçeleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:18
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 Bin Liralık Tazminat Davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Manevi Tazminat Davası Açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmadaki sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen FETÖ darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın "siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davalardan vazgeçtiğini hatırlattı.

Aydın, aradan geçen 8 yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda "bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığını, aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğünü" ifade etti. Ayrıca, "Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir" şeklinde konuştu.

Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına da şikayet dilekçesi sunduklarını ve ayrıca Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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