Erdoğan’dan Kilise Saldırısıyla İlgili Açıklama: Faillerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor

Pazar ayini sırasında Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi, maskeli iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ve Polonya’nın İstanbul Başkonsolosu Lesniak, saldırıyı şiddetle kınayarak kiliseye desteklerini sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak olayı kınadı.

Erdoğan’dan Kilise Saldırısıyla İlgili Açıklama: Faillerin Yakalanması İçin Çalışmalar Sürüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Santa Maria Kilisesi Saldırısı Sonrasında Başsağlığı İçin Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonrasında Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, Kilise Rahibi Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atıldığını ifade etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti."

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