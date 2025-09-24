Erdoğan'dan Macron Görüşmesi: Ticaret, Enerji ve Savunmada İşbirliği Vurgusu

Fransa ile işbirliğini derinleştirme taahhüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macron ile gerçekleştirdiği görüşmede, Fransa ile ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmeye gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak iradenin ön plana çıktığı ifade edildi. Erdoğan, işbirliğinin sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayacak şekilde ilerleyeceğini vurguladı.

Yetkililer, toplantıda belirtilen alanlarda ikili temasların ve proje işbirliklerinin önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Türkiye-Fransa ilişkilerinde yakınlaşma yönündeki adımların devam edeceğine işaret etti.